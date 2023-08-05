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ميقاتي تابع مع وزيري الداخلية والخارجية التطورات المتصلة بالتحذيرات الصادرة عن سفارات السعودية والكويت وألمانيا لرعاياها في لبنان

Lebanon 24
05-08-2023 | 05:45
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