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الجيش الروسي يعلن سيطرته على بلدة في شمال شرق أوكرانيا (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
05-08-2023 | 06:45
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