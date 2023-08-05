الوزير سلام في مؤتمر صحافي: عبارة "بشخطة قلم" تُستخدم للدلالة على أنّ الأمر قابل للتنفيذ بسرعة، ولم يكن القصد منها الإساءة أو تجاوز الأصول في الكويت ولبنان

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