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أخبار عاجلة
هيئة البث الإسرائيلية: إطلاق نار في تل أبيب وأنباء عن قتل مطلق النار
Lebanon 24
05-08-2023
|
11:39
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