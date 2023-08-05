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وزير الخارجية التركي يبحث في اتصال هاتفي ملف "مبادرة حبوب البحر الأسود" مع نظيره الأميركي

Lebanon 24
05-08-2023 | 12:15
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