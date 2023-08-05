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إصابة إسرائيلي بجراح خطيرة في تل أبيب إثر عملية إطلاق نار فيما أفادت الشرطة بتحييد منفذ العملية

Lebanon 24
05-08-2023 | 12:18
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