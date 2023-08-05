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حركة حماس: استمرار عمليات المقاومة في قلب الكيان يؤكد مجددا قدرة شعبنا على إصابة العدو في مقتل

Lebanon 24
05-08-2023 | 14:21
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