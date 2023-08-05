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وسائل إعلام إسرائيلية: وفاة إسرائيلي متأثرا بجراح أصيب بها في هجوم في تل أبيب اليوم

Lebanon 24
05-08-2023 | 14:48
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