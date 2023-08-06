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البطريرك الراعي باختتام الأيام العالمية لشبيبة لبنان: لا تتهرّبوا أيها الشبان والشابات من أي تحدٍّ ويجب أن يخرج مواطنون مخلصون للبنان وحده ويخرج قيادات جديدة واعية ومتجرّدة

Lebanon 24
06-08-2023 | 03:56
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