البطريرك الراعي باختتام الأيام العالمية لشبيبة لبنان: لا تتهرّبوا أيها الشبان والشابات من أي تحدٍّ ويجب أن يخرج مواطنون مخلصون للبنان وحده ويخرج قيادات جديدة واعية ومتجرّدة

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