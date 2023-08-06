Advertisement

أخبار عاجلة

مصدر عسكري للجزيرة: الجيش يشن غارات جوية مكثفة على مواقع للدعم السريع بمحيط سلاح المدرعات في الخرطوم

Lebanon 24
06-08-2023 | 05:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصادر عسكرية سودانية: غارات جوية على مواقع للدعم السريع في منطقة الكلاكلة جنوبي الخرطوم
lebanon 24
06/08/2023 17:03:07 Lebanon 24 Lebanon 24
مقاتلات الجيش السوداني تنفذ غارات مكثفة بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف على مواقع للدعم السريع في وسط وشرق الخرطوم (سكاي نيوز)
lebanon 24
06/08/2023 17:03:07 Lebanon 24 Lebanon 24
غارات جوية مكثفة للجيش السوداني على مواقع للدعم السريع في مدن العاصمة الخرطوم (الجزيرة)
lebanon 24
06/08/2023 17:03:07 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر عسكري بالجيش السوداني: وحداتنا صدت هجوما شنته قوات الدعم السريع بهدف السيطرة على سلاح المدرعات (الجزيرة)
lebanon 24
06/08/2023 17:03:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:33 | 2023-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2023-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:14 | 2023-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:59 | 2023-08-06
09:45 | 2023-08-06
09:44 | 2023-08-06
09:38 | 2023-08-06
09:13 | 2023-08-06
08:34 | 2023-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24