بري ردا على سؤال الرابط بين احداث عين الحلوة والاستحقاق الرئاسي لـ"الجديد": "في مثل بقول الارنب بياكل تلج.. قالوا شو عرفك؟؟ قلهن الارنب ابيض والتلح ابيض.. بما معناه شو خص هاي بهاي"

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