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بري لـ"الجديد": مستمر بترشيح فرنجية حتى النهاية "ولما يصير في نتائج بموضوع الحوار بين الحزب والتيار سألوني اذا كنت مرتاح"

Lebanon 24
06-08-2023 | 12:00
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06/08/2023 21:53:14 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: الحوار ضروري وأمرٌ جيّد ونحن على جهوزية للإتفاق على مرشح ولكن ليس وفق الطريقة القائمة حالياً خصوصاً وسط تمسك محور "الممانعة" بترشيح رئيس تيار المرده سليمان فرنجية
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06/08/2023 21:53:14 Lebanon 24 Lebanon 24
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06/08/2023 21:53:14 Lebanon 24 Lebanon 24
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