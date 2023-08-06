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"وول ستريت جورنال" عن مسؤول رفيع من إحدى دول إكواس: جيوش المنطقة بحاجة لمزيد من الوقت للاستعداد قبل دخول النيجر

Lebanon 24
06-08-2023 | 17:11
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