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مادورو: أشعر في أعماق قلبي باستياء الشعوب المسلمة في العالم عندما ترى كيف أن هناك من يحرق نسخاً من القرآن

Lebanon 24
06-08-2023 | 17:20
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