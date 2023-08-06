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القوات الإسرائيلية تداهم عددا من المنازل في الضاحية الشرقية من جنين بذريعة ملاحقة مطلوبين (الجزيرة)

Lebanon 24
06-08-2023 | 23:35
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