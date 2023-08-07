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موقع والا الإسرائيلي: الجيش يعتزم توسيع عملياته العسكرية في الضفة الغربية وخاصة مخيم جنين

Lebanon 24
07-08-2023 | 02:09
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