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الأسطول الخامس الأميركي: سفينة هجومية وأخرى للإنزال وصلتا إلى البحر الأحمر

Lebanon 24
07-08-2023 | 02:35
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