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فرنسا تدعو رعاياها في دول الساحل الثلاث مالي وبوركينا فاسو والنيجر لممارسة أقصى درجات الحذر والحد من السفر والابتعاد عن التجمعات

Lebanon 24
07-08-2023 | 03:32
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