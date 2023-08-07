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مريض بحاجة لـ 8 وحدات دم وبلاكيت من فئة o+ و A+ في مستشفى رزق الاشرفية للتبرع التواصل على الرقم التالي : 03.955412

Lebanon 24
07-08-2023 | 03:51
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