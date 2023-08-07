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وزير الداخلية بسام مولوي بعد اجتماع مجلس الامن المركزي: حرصنا على العرب الموجودين على الاراضي اللبنانية لا يقل عن حرصنا على اللبنانيين
Lebanon 24
07-08-2023
|
05:07
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