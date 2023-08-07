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مولوي: نشكر القوى الأمنية ونقدّر الإجراءات التي قام بها الجيش لمنع إنفلات الوضع في مخيّم عين الحلوة والأجواء هدأت هناك والمعالجات الأمنية مستمرة والعمل مستمر على توقيف الجناة

Lebanon 24
07-08-2023 | 05:11
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