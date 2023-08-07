مولوي: لا مساومة على تطبيق القانون ويجب إحداث نقلة نوعية لمصلحة لبنان ولبناء الدولة ولن نقبل أن ننجر إلى مكان آخر ولبنان ليس صندق بريد ولن نسمح بأن يكون مسرحًا لتوجيه رسائل

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