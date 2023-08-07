مولوي: كل البيانات الصادرة من الدول العربية الشقيقة هي محط ثقة ولدينا حرصًا شديدًا على الاشقّاء العرب بدءا من السعودية وصولا الى الكويت والامارات وهذه الإجراءات التي تقوم بها لضمان أمن مواطنيها

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