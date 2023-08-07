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مولوي: كل البيانات الصادرة من الدول العربية الشقيقة هي محط ثقة ولدينا حرصًا شديدًا على الاشقّاء العرب بدءا من السعودية وصولا الى الكويت والامارات وهذه الإجراءات التي تقوم بها لضمان أمن مواطنيها

Lebanon 24
07-08-2023 | 05:27
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