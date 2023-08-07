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وزير المال: رواتب القطاع العام مؤمنة وستعقد إجتماعات جدية مع نواب الحاكم هذا الأسبوع للوصول إلى صيغة حول موضوع إقراض الحكومة (lbc)

Lebanon 24
07-08-2023 | 08:08
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