وزير المهجرين عصام شرف الدين: سنشارك في لقاء الديمان للمطالبة بدعم البطريرك في ملف النازحين وبأن تكون هناك جدية في تعيين رئيس الوفد الوزاري الذي من المفترض أن يزور سوريا

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