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بدء جلسة مجلس الوزراء التي ستبحث في مشروع موازنة 2023 في السرايا برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي

Lebanon 24
07-08-2023 | 08:29
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