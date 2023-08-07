ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء: جدول الاعمال سيتم ارجاؤه الى الجلسة المقبلة والبحث سيقتصر فقط على مشروع قانون الموازنة على امل الانتهاء منه في هذه الجلسة

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