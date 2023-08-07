ميقاتي: عقدت اجتماعا مطولا مع النائب الاول لحاكم المصرف وكل ما ورد في الصحف اليوم لا يمت للحقيقة بصلة، وكنا على توافق وتمنى عليي ان ابلغكم هذا الموقف

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