28
o
بيروت
32
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
29
o
النبطية
31
o
زحلة
29
o
بعلبك
32
o
بشري
29
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي كانت مخصصة للبحث في قانون الموازنة العامة للعام 2023 ورفع الجلسة الى السادس عشر من الشهر الجاري
Lebanon 24
07-08-2023
|
10:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء: جدول الاعمال سيتم ارجاؤه الى الجلسة المقبلة والبحث سيقتصر فقط على مشروع قانون الموازنة على امل الانتهاء منه في هذه الجلسة
Lebanon 24
ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء: جدول الاعمال سيتم ارجاؤه الى الجلسة المقبلة والبحث سيقتصر فقط على مشروع قانون الموازنة على امل الانتهاء منه في هذه الجلسة
07/08/2023 19:44:39
07/08/2023 19:44:39
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير المالية يوسف الخليل قبيل جلسة مجلس الوزراء: لا مشروع قانون للاقتراض في الجلسة وأعتقد أن الموازنة تحتاج الى جلسة إضافية ونعمل جميعنا على إيجاد حلّ للرواتب والحاجات الأخرى نهاية الشهر
Lebanon 24
وزير المالية يوسف الخليل قبيل جلسة مجلس الوزراء: لا مشروع قانون للاقتراض في الجلسة وأعتقد أن الموازنة تحتاج الى جلسة إضافية ونعمل جميعنا على إيجاد حلّ للرواتب والحاجات الأخرى نهاية الشهر
07/08/2023 19:44:39
07/08/2023 19:44:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي قرر بناء على طلب وزير الترببة عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء في السابع عشر من الجاري للبحث في تحديات العام الدراسي المقبل في ما يخص المدارس الرسمية والمهنيات الرسمية والمدارس الخاصة وايضا الجامعة اللبنانية
Lebanon 24
ميقاتي قرر بناء على طلب وزير الترببة عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء في السابع عشر من الجاري للبحث في تحديات العام الدراسي المقبل في ما يخص المدارس الرسمية والمهنيات الرسمية والمدارس الخاصة وايضا الجامعة اللبنانية
07/08/2023 19:44:39
07/08/2023 19:44:39
Lebanon 24
Lebanon 24
انتهاء جلسة مجلس الوزراء المخصصة لمناقشة موازنة 2023
Lebanon 24
انتهاء جلسة مجلس الوزراء المخصصة لمناقشة موازنة 2023
07/08/2023 19:44:39
07/08/2023 19:44:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد ظهورها معه بلقطات حميمة.. داليدا خليل تخرج عن صمتها وهذا ما قالته عن عمرو دياب
Lebanon 24
بعد ظهورها معه بلقطات حميمة.. داليدا خليل تخرج عن صمتها وهذا ما قالته عن عمرو دياب
01:16 | 2023-08-07
07/08/2023 01:16:25
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار يهزّ هدوء عين الحلوة.. اليكم ما جرى
Lebanon 24
انفجار يهزّ هدوء عين الحلوة.. اليكم ما جرى
15:15 | 2023-08-06
06/08/2023 03:15:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن الدولار وانتخاب رئيس (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن الدولار وانتخاب رئيس (فيديو)
00:03 | 2023-08-07
07/08/2023 12:03:24
Lebanon 24
Lebanon 24
شقراء ولديها مواصفات ملكة جمال.. تعرفوا إلى "نورهان" ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق (صور)
Lebanon 24
شقراء ولديها مواصفات ملكة جمال.. تعرفوا إلى "نورهان" ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق (صور)
02:57 | 2023-08-07
07/08/2023 02:57:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت بـ هوت شورت".. نادين الراسي بنحافة زائدة والجمهور قلق شاهدوا كيف بدت (صورة)
Lebanon 24
ظهرت بـ هوت شورت".. نادين الراسي بنحافة زائدة والجمهور قلق شاهدوا كيف بدت (صورة)
00:50 | 2023-08-07
07/08/2023 12:50:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
12:18 | 2023-08-07
جنوب إفريقيا: قادة 23 دولة أعربوا رسميا عن رغبتهم في الانضمام إلى مجموعة "بريكس" (الشرق)
12:09 | 2023-08-07
قوات الدعم السريع في السودان لـAWP: نرفض خارطة الطريق التي أعلنها نائب رئيس مجلس السيادة لإنهاء الحرب (الشرق)
12:07 | 2023-08-07
المجلس الانقلابي في النيجر يدعو لتنظيم مزيد من التظاهرات الداعمة له (العربية)
12:06 | 2023-08-07
قتيل و 3 جرحى نتيجة تصادم بين سيارة وفان على اوتوستراد العبودية (التحكم المروري)
11:40 | 2023-08-07
"بوليتيكو" عن المتحدث باسم البنتاغون: النيجر لم تطلب مغادرة الجيش الأميركي للبلاد
11:39 | 2023-08-07
البنتاغون: ننسق مع شركائنا في المنطقة في كل ما يتعلق بالوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط وندعم أي نوع من المناقشات من شأنها منع أي ممارسات تتسبب في زعزعة الاستقرار (الحرة)
فيديو
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن الدولار وانتخاب رئيس (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن الدولار وانتخاب رئيس (فيديو)
00:03 | 2023-08-07
07/08/2023 19:44:39
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس فنزويلا يتهم ترامب بمحاولة اغتياله في الـ 2018.. هذا ما كشفه (فيديو)
Lebanon 24
رئيس فنزويلا يتهم ترامب بمحاولة اغتياله في الـ 2018.. هذا ما كشفه (فيديو)
01:59 | 2023-08-05
07/08/2023 19:44:39
Lebanon 24
Lebanon 24
شابان اقتحما المسرح.. شاهدوا ماذا حصل مع نانسي عجرم في كازينو لبنان (فيديو)
Lebanon 24
شابان اقتحما المسرح.. شاهدوا ماذا حصل مع نانسي عجرم في كازينو لبنان (فيديو)
00:22 | 2023-08-05
07/08/2023 19:44:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24