البنتاغون: ننسق مع شركائنا في المنطقة في كل ما يتعلق بالوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط وندعم أي نوع من المناقشات من شأنها منع أي ممارسات تتسبب في زعزعة الاستقرار (الحرة)

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