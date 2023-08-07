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البنتاغون: ننسق مع شركائنا في المنطقة في كل ما يتعلق بالوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط وندعم أي نوع من المناقشات من شأنها منع أي ممارسات تتسبب في زعزعة الاستقرار (الحرة)

Lebanon 24
07-08-2023 | 11:39
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