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جنوب إفريقيا: قادة 23 دولة أعربوا رسميا عن رغبتهم في الانضمام إلى مجموعة "بريكس" (الشرق)
Lebanon 24
07-08-2023
|
12:18
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