Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة الخارجية الأميركية: واشنطن ما زالت على تواصل مع رئيس النيجر محمد بازوم (العربية)

Lebanon 24
07-08-2023 | 13:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بلينكن: نتواصل مع رئيس النيجر محمد بازوم ودول غرب أفريقيا بشأن التطورات في نيامي (العربية)
lebanon 24
07/08/2023 23:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الفرنسية: لا نعترف برئيس المجلس الانتقالي في النيجر والرئيس الوحيد هو محمد بازوم
lebanon 24
07/08/2023 23:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: بلينكن ما زال على اتصال مع القادة في النيجر وتحدث بالأمس مع الرئيس بازوم (الجزيرة)
lebanon 24
07/08/2023 23:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي يجري اتصالا مع رئيس النيجر محمد بازوم ويؤكد "الدعم الثابت" له ورفض محاولات قلب النظام الدستوري
lebanon 24
07/08/2023 23:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:16 | 2023-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:03 | 2023-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:57 | 2023-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:36 | 2023-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2023-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:12 | 2023-08-07
15:00 | 2023-08-07
14:57 | 2023-08-07
14:41 | 2023-08-07
14:31 | 2023-08-07
14:26 | 2023-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24