ميلر: الولايات المتحدة تبقى قلقة بشأن تصاعد العنف في شمال سوريا وخصوصاً في ما يتعلق بأثرها على المدنيين وعلى فاعلية عملياتنا لضمان هزيمة "داعش" (الحرة)

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