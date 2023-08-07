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زيلينسكي: روسيا شنت هجومين صاروخيين أصابا مبنى سكنيا في مدينة بوكروفسك بمنطقة دونيتسك مما أدى إلى سقوط ضحايا (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
07-08-2023 | 14:02
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