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كييف: ارتفاع حصيلة القصف الروسي لمبنى سكني في شرق أوكرانيا الى 5 قتلى و18 جريحا (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
07-08-2023 | 14:31
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