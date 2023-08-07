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الجيش السوداني يعلن مقتل 20 عنصراً من قوات الدعم السريع في عمليات قتالية في مناطق بالخرطوم

Lebanon 24
07-08-2023 | 17:36
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