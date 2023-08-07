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وفاة المخرج وليام فريدكين عن عمر يناهز 87 عاماً الذي أخرج فيلم الرعب الشهير "طارد الأرواح الشريرة"

Lebanon 24
07-08-2023 | 17:58
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