Advertisement

أخبار عاجلة

المجلس العسكري في النيجر أجرى تعديلات في قادة الجيش

Lebanon 24
07-08-2023 | 18:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مساعدة وزير الخارجية الأميركي من النيجر: المحادثات مع المجلس العسكري كانت صريحة وصعبة
lebanon 24
08/08/2023 04:32:50 Lebanon 24 Lebanon 24
المجلس العسكري في النيجر يعين لمين زيني رئيساً للوزراء
lebanon 24
08/08/2023 04:32:50 Lebanon 24 Lebanon 24
انقلاب النيجر... المجلس العسكري يغلق المجال الجوي ردا على التهديد بتدخل عسكري
lebanon 24
08/08/2023 04:32:50 Lebanon 24 Lebanon 24
المجلس العسكري في النيجر يستعد لعملية عسكرية أجنبية محتملة
lebanon 24
08/08/2023 04:32:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:16 | 2023-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:03 | 2023-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:57 | 2023-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:36 | 2023-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2023-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:43 | 2023-08-07
18:41 | 2023-08-07
18:38 | 2023-08-07
18:08 | 2023-08-07
18:06 | 2023-08-07
18:00 | 2023-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24