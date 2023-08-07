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بلينكن: روسيا منعت 18 مليار رغيف خبز عن دول الجنوب بانسحابها من اتفاق الحبوب

Lebanon 24
07-08-2023 | 23:45
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