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رويترز: الهند تمنع شركاتها المصنعة للمسيرات من استخدام قطع صينية لاعتبارات أمنية

Lebanon 24
08-08-2023 | 00:19
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