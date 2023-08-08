29
o
بيروت
30
o
طرابلس
33
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
24
o
زحلة
27
o
بعلبك
29
o
بشري
27
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
رويترز: الهند تمنع شركاتها المصنعة للمسيرات من استخدام قطع صينية لاعتبارات أمنية
Lebanon 24
08-08-2023
|
00:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الصينية: قضية شبه الجزيرة الكورية سياسية أمنية وعلى الأطراف تعزيز آلية السلام ونزع السلاح النووي
Lebanon 24
الخارجية الصينية: قضية شبه الجزيرة الكورية سياسية أمنية وعلى الأطراف تعزيز آلية السلام ونزع السلاح النووي
08/08/2023 09:10:40
08/08/2023 09:10:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"رويترز" عن مصادر: من أسباب إبقاء العقوبات الأوروبية على إيران استخدام روسيا مسيرات إيرانية في أوكرانيا
Lebanon 24
"رويترز" عن مصادر: من أسباب إبقاء العقوبات الأوروبية على إيران استخدام روسيا مسيرات إيرانية في أوكرانيا
08/08/2023 09:10:40
08/08/2023 09:10:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الأرقام العربية بدلاً من الهندية.. دولة تشرّع استخدامها في المعاملات الرسمية
Lebanon 24
الأرقام العربية بدلاً من الهندية.. دولة تشرّع استخدامها في المعاملات الرسمية
08/08/2023 09:10:40
08/08/2023 09:10:40
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير النفط الباكستاني لرويترز: دفعنا بالعملة الصينية مقابل نفط روسي حصلنا عليه بسعر مخفض
Lebanon 24
وزير النفط الباكستاني لرويترز: دفعنا بالعملة الصينية مقابل نفط روسي حصلنا عليه بسعر مخفض
08/08/2023 09:10:40
08/08/2023 09:10:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
شقراء ولديها مواصفات ملكة جمال.. تعرفوا إلى "نورهان" ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق (صور)
Lebanon 24
شقراء ولديها مواصفات ملكة جمال.. تعرفوا إلى "نورهان" ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق (صور)
02:57 | 2023-08-07
07/08/2023 02:57:17
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ مهمٌّ عن "صيرفة" والرواتب.. هذا ما قد يحصل
Lebanon 24
خبرٌ مهمٌّ عن "صيرفة" والرواتب.. هذا ما قد يحصل
12:36 | 2023-08-07
07/08/2023 12:36:13
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروع يودي بحياة معاون في الجيش.. اصطدمت سيارته بباص مدرسة
Lebanon 24
حادث سير مروع يودي بحياة معاون في الجيش.. اصطدمت سيارته بباص مدرسة
09:16 | 2023-08-07
07/08/2023 09:16:23
Lebanon 24
Lebanon 24
رواتب موظفي القطاع العام... هذا هو المَخرج!
Lebanon 24
رواتب موظفي القطاع العام... هذا هو المَخرج!
07:26 | 2023-08-07
07/08/2023 07:26:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ عاجل للمشتركين بخطوط "ألفا".. إليكم ما تمّ إعلانه
Lebanon 24
بيانٌ عاجل للمشتركين بخطوط "ألفا".. إليكم ما تمّ إعلانه
14:56 | 2023-08-07
07/08/2023 02:56:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
02:04 | 2023-08-08
الداخلية الأوكرانية: ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الصاروخي على بوكرفسك إلى 7 قتلى و65 جريحا
01:06 | 2023-08-08
غرفة التحكم: 5 قتلى و11 جريحا في 9 حوادث سير خلال 24 ساعة
23:45 | 2023-08-07
بلينكن: روسيا منعت 18 مليار رغيف خبز عن دول الجنوب بانسحابها من اتفاق الحبوب
23:09 | 2023-08-07
بلينكن: الدبلوماسية هي "السبيل المفضل" لحل أزمة النيجر
18:43 | 2023-08-07
دوي انفجار في كييف وزابوريجيا وإعلان التأهب الجوي في عدة مناطق
18:41 | 2023-08-07
قادة الانقلاب في النيجر أجروا تغييرات في منصب المفتش العام للجيش ورئيس الأركان الخاصة للرئيس
فيديو
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن الدولار وانتخاب رئيس (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن الدولار وانتخاب رئيس (فيديو)
00:03 | 2023-08-07
08/08/2023 09:10:40
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس فنزويلا يتهم ترامب بمحاولة اغتياله في الـ 2018.. هذا ما كشفه (فيديو)
Lebanon 24
رئيس فنزويلا يتهم ترامب بمحاولة اغتياله في الـ 2018.. هذا ما كشفه (فيديو)
01:59 | 2023-08-05
08/08/2023 09:10:40
Lebanon 24
Lebanon 24
شابان اقتحما المسرح.. شاهدوا ماذا حصل مع نانسي عجرم في كازينو لبنان (فيديو)
Lebanon 24
شابان اقتحما المسرح.. شاهدوا ماذا حصل مع نانسي عجرم في كازينو لبنان (فيديو)
00:22 | 2023-08-05
08/08/2023 09:10:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24