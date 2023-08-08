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الداخلية الأوكرانية: ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الصاروخي على بوكرفسك إلى 7 قتلى و65 جريحا

Lebanon 24
08-08-2023 | 02:04
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