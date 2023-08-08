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المرصد السوري: داعش يسيطر على بلدة في ريف الرقة بعد معارك قتل فيها 10 من جنود الجيش السوري

Lebanon 24
08-08-2023 | 02:07
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