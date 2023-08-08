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الرئيس ميقاتي من الديمان: نحن بحاجة لهذا الإجتماع اليوم لأن البلد من دون رئيس جمهورية ومجلس النواب لا يجتمع

Lebanon 24
08-08-2023 | 04:22
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ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء: تنعقد جلستنا اليوم في اجواء سياسية محمومة وضاغطة عشية انعقاد مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية وكلنا أمل جميعا بأن تتم العملية الديموقراطية بطريقة صحيحة وينتخب رئيس للجمهورية
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08/08/2023 14:26:24 Lebanon 24 Lebanon 24
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