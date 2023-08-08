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الراعي: لقاؤنا بعيد عن كل ما إسمه رسميات ولا يجب أن يقرأ البعض ما بين الأسطر

Lebanon 24
08-08-2023 | 04:27
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البطريرك الراعي: كان تشديد من الموفدين على اجراء الانتخابات بالروح الديمقراطية التوافقية بعيداً من التشنجات والنزاعات والعداوات والانقسامات فالترشح والترشيح حق ديمقراطي دستوري واحترام المرشحين في كراماتهم حق أخلاقي أساسي للعيش معا بسلام وثقة
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