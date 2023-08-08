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رويترز: الدفاع البولندية توافق على نشر ألف جندي إضافي على الحدود مع بيلاروسيا

Lebanon 24
08-08-2023 | 04:44
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