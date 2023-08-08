Advertisement

أخبار عاجلة

البيان الصادر عن اللقاء التشاوري الوزاري في الديمان: يُشكل هذا الخطاب مخالفة صريحة لنص وروحية المادتين التاسعة والعاشرة من الدستور إن مسؤولية مواجهة هذا الخطاب تقع على عاتق الجميع من دون استثناء

Lebanon 24
08-08-2023 | 05:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البيان الصادر عن اللقاء التشاوري الوزاري في الديمان: التعاون الصادق بين كل المكونات اللبنانية لبلورة موقف موحّد من ازمة النزوح السوري في لبنان والتعاون مع الدولة السورية والمجتمع الدولي لحل هذه المسألة بما يحفظ وحدة لبنان وهويته
lebanon 24
08/08/2023 14:28:44 Lebanon 24 Lebanon 24
البيان الصادر عن اللقاء التشاوري الوزاري في الديمان: دعوة جميع السلطات والمؤسسات التربوية والإعلامية الخاصة والرسمية وقوى المجتمع المدني الحية والشعب اللبناني بانتماءاتِه كافةً إلى التشبث بالهوية الوطنية وآدابها العامة وأخلاقياتها المتوارَثة
lebanon 24
08/08/2023 14:28:44 Lebanon 24 Lebanon 24
البيان الصادر عن اللقاء التشاوري الوزاري في الديمان: دعوة القوى السياسية كافةً إلى التشبث باتفاق الطائف وبميثاق العيش المشترك والتخلي عن كلِّ ما قد يؤدي إلى المساس بالصيغة اللبنانية الفريدة
lebanon 24
08/08/2023 14:28:44 Lebanon 24 Lebanon 24
البيان الصادر عن اللقاء التشاوري الوزاري في الديمان: وجوب الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية يقود عملية الإنقاذ والتعافي إذ لا مجال لانتظام أي عمل بغياب رأس الدولة
lebanon 24
08/08/2023 14:28:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:12 | 2023-08-08
06:39 | 2023-08-08
06:33 | 2023-08-08
06:31 | 2023-08-08
06:28 | 2023-08-08
06:13 | 2023-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24