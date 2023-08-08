البيان الصادر عن اللقاء التشاوري الوزاري في الديمان: يُشكل هذا الخطاب مخالفة صريحة لنص وروحية المادتين التاسعة والعاشرة من الدستور إن مسؤولية مواجهة هذا الخطاب تقع على عاتق الجميع من دون استثناء

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