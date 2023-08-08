البيان الصادر عن اللقاء التشاوري الوزاري في الديمان: وجوب الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية يقود عملية الإنقاذ والتعافي إذ لا مجال لانتظام أي عمل بغياب رأس الدولة

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