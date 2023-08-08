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الحلبي للـ"أم تي في": شكّل الاجتماع التشاوري نوعاً من الخرق وحصل نقاش في أمور وطنيّة وشدّدت على التمسّك بالقيم اللبنانية والأسرة وشرحت ما في حقيبة التعلّم الاجتماعي الانفعالي

Lebanon 24
08-08-2023 | 07:12
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البيان الصادر عن اللقاء التشاوري الوزاري في الديمان: تطالعنا في هذه الأيام على صعد رسمية وغير رسمية مفرداتُ خطابٍ مموَّه بدعاية الحداثة والحرية وحقوق الإنسان يناقض القيم الدينية والأخلاقية التي هي في صلب تكويننا النفسي والروحي والاجتماعي
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