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مجلس الوزراء السعودي: إنشاء جهاز مستقل باسم رئاسة الشؤون الدينية يرتبط بالملك

Lebanon 24
08-08-2023 | 08:50
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