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وزير الخارجية الإيرانية: نتبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر عمان وقطر بشأن تبادل السجناء

Lebanon 24
08-08-2023 | 09:35
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