28
o
بيروت
28
o
طرابلس
28
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
28
o
النبطية
25
o
زحلة
28
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
وزير الخارجية الإيرانية: نتبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر عمان وقطر بشأن تبادل السجناء
Lebanon 24
08-08-2023
|
09:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإيرانية: من الممكن إجراء تبادل سجناء مع الولايات المتحدة إذا أظهرت واشنطن حسن نوايا
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: من الممكن إجراء تبادل سجناء مع الولايات المتحدة إذا أظهرت واشنطن حسن نوايا
08/08/2023 19:45:49
08/08/2023 19:45:49
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: الولايات المتحدة تجري محادثات مهمة كل يوم لتعزيز التعاون العلمي وحماية حرية التعبير والحفاظ على التراث الثقافي (الحرة)
Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: الولايات المتحدة تجري محادثات مهمة كل يوم لتعزيز التعاون العلمي وحماية حرية التعبير والحفاظ على التراث الثقافي (الحرة)
08/08/2023 19:45:49
08/08/2023 19:45:49
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيرانية: تبادلت مع نظيري السعودي اسمي السفيرين ونعمل على المصادقة عليهما (العربية)
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيرانية: تبادلت مع نظيري السعودي اسمي السفيرين ونعمل على المصادقة عليهما (العربية)
08/08/2023 19:45:49
08/08/2023 19:45:49
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية العماني: مسقط مُهتمة بعملية تسهيل التعاون الإقليمي والدولي وبمشاركة فعّالة ونشطة من طهران
Lebanon 24
وزير الخارجية العماني: مسقط مُهتمة بعملية تسهيل التعاون الإقليمي والدولي وبمشاركة فعّالة ونشطة من طهران
08/08/2023 19:45:49
08/08/2023 19:45:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سقوط قتيل في اشتباك بهذه المنطقة.. هكذا قضى بلال برصاصة في قلبه
Lebanon 24
سقوط قتيل في اشتباك بهذه المنطقة.. هكذا قضى بلال برصاصة في قلبه
07:07 | 2023-08-08
08/08/2023 07:07:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ عاجل للمشتركين بخطوط "ألفا".. إليكم ما تمّ إعلانه
Lebanon 24
بيانٌ عاجل للمشتركين بخطوط "ألفا".. إليكم ما تمّ إعلانه
14:56 | 2023-08-07
07/08/2023 02:56:26
Lebanon 24
Lebanon 24
عن تعرفة الانترنت الجديدة.. تصريحٌ من وزير الإتصالات
Lebanon 24
عن تعرفة الانترنت الجديدة.. تصريحٌ من وزير الإتصالات
13:00 | 2023-08-07
07/08/2023 01:00:47
Lebanon 24
Lebanon 24
طليقة فنان شهير تفاجئ الجميع بزواجها من شاب يصغرها سنّاً.. شاهدوا وسامته (صور)
Lebanon 24
طليقة فنان شهير تفاجئ الجميع بزواجها من شاب يصغرها سنّاً.. شاهدوا وسامته (صور)
05:45 | 2023-08-08
08/08/2023 05:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تنفعل غضبا وتحرق فستان زفافها! (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تنفعل غضبا وتحرق فستان زفافها! (فيديو)
03:13 | 2023-08-08
08/08/2023 03:13:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
12:26 | 2023-08-08
رئاسة نيجيريا: اجتماع "إيكواس" المقبل في أبوجا سيتخذ قرارات ذات تأثير بعيد المدى (الشرق)
12:19 | 2023-08-08
إصابة عنصرين من الدفاع المدني- مركز الخلوات خلال اخماد حريق في خراج بلدة حاصبيا
12:13 | 2023-08-08
رئيس نيجيريا: الدبلوماسية هي الحل الأفضل للوضع في النيجر (العربية)
11:48 | 2023-08-08
القوات المسلحة السودانية: كبدنا الدعم السريع مئات القتلى وأسرنا عددا آخر في أحدث معارك أم درمان(سكاي نيوز)
11:24 | 2023-08-08
الجيش الإسرائيلي: نطارد مسلحين أطلقوا النار على حافلة إسرائيلية قرب قرية أم صفا شمال رام الله
11:22 | 2023-08-08
وزير الخارجية العماني: مسقط مُهتمة بعملية تسهيل التعاون الإقليمي والدولي وبمشاركة فعّالة ونشطة من طهران
فيديو
ممثلة لبنانية تنفعل غضبا وتحرق فستان زفافها! (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تنفعل غضبا وتحرق فستان زفافها! (فيديو)
03:13 | 2023-08-08
08/08/2023 19:45:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن الدولار وانتخاب رئيس (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن الدولار وانتخاب رئيس (فيديو)
00:03 | 2023-08-07
08/08/2023 19:45:49
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس فنزويلا يتهم ترامب بمحاولة اغتياله في الـ 2018.. هذا ما كشفه (فيديو)
Lebanon 24
رئيس فنزويلا يتهم ترامب بمحاولة اغتياله في الـ 2018.. هذا ما كشفه (فيديو)
01:59 | 2023-08-05
08/08/2023 19:45:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24